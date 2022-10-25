"Наша цель – не только заморозить, но и изъять российские активы", - фон дер Ляйен

Европейский Союз уже многое сделал, чтобы заморозить российские активы и ограничить их использование в финансировании российской "машины войны", но возможность их изъятия и направления на цели восстановления Украины требует дальнейшей обработки с правовой точки зрения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша цель – не только заморозить, но и изъять российские активы. Но это касается, в первую очередь, правовой основы таковых действий. Мы работаем над этим. Мы создали оперативную группу, в которую вошли эксперты от всех стран-членов и международные эксперты, которая так и называется: "Задержать и заморозить". Это позволяет не только обозначить замороженные активы, но также определить правовые предпосылки, при которых эти активы могут быть изъяты и использованы, например, для восстановления Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что в ЕС присутствует политическая воля использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, но правовое определение таких действий все еще требует уточнения.

"Еще многое должно быть сделано для достижения этой цели. При этом очень важно помнить, - да, мы настаиваем на соблюдении верховенства права. Но это значит, что мы и придерживаемся верховенства права. Поэтому этот процесс (изъятия российских активов, – ред. ) должен быть взвешенным с правовой точки зрения", - добавила она.

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