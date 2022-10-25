История о "грязной бомбе" не отличается от истории с ядерной, целью Кремля является устрашение, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Об этом заявил народный депутат "Голоса" Роман Костенко, ныне защищающий Юг, информирует Цензор.НЕТ.
"Звонки Шойгу – это исключительно информационно-психологическая операция. Россияне понимают, что накал немного спал и мир понимает, что применение ядерного оружия для России будет ложным шагом, РФ начинает разгонять ИПСО относительно "грязного оружия". Мы же понимаем, что эта история о "грязной бомбе" не отличается от истории о ядерной", - отметил нардеп.
По словам Костенко, такой подъем градуса не сработает: все элементы для изготовления такого вида оружия под пристальным контролем международных организаций.
"Мы видели, как они поднимали градус с помощью ядерного шантажа, намекали, что могут использовать ядерное оружие. Сейчас они намекают миру: мы не применяем ядерную, но применим "грязную", а вы потом будете разбираться - это Россия сделала или Украина. Но Россия не приняла во внимание, что все ядерные отходы на серьезном учете в МАГАТЭ и все знают, сколько, в какой стране и чего находится", - подытожил парламентарий.