Из-за аварии на подстанции большая часть Ривного осталась без электроснабжения, - мэр Третяк

Пока энергоснабжение отсутствует в большей части Ривного.

Об этом сообщил городской голова Ривного Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ривного осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений сейчас под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы", - написал Третяк в телеграм-канале.

Учитывая это, он попросил жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и максимально уменьшить потребление электричества.

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