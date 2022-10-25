Новости

Трасс в прощальной речи перед отставкой: "Мы должны поддерживать Украину, она должна победить"

2 53714
трасс
Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс, которая 25 октября завершает свое пребывание в должности и передает полномочия Риши Сунаку, упомянула Украину в своей прощальной речи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Демократии должны быть способны обеспечить собственный народ. Мы должны быть в состоянии победить автократические режимы, где власть держит в руках несколько человек. И сейчас, как никогда, мы должны поддерживать Украину в ее храброй борьбе против путинской агрессии. Украина должна победить, и мы должны продолжать укреплять оборону нашей страны", - подчеркнула она.

Напомним, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявили победительницей на выборах лидера Консервативной партии. 6 сентября Трасс официально был назначен премьер-министром Великобритании.

20 октября стало известно, что Трасс подала в отставку.

25 октября Король Великобритании Карл официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как он был избран лидером Консервативной партии.

Читайте: Трасс и Макрон обсудили последние террористические атаки России по Украине – будут координировать ответ на агрессию РФ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Щось мене аш трісьот від цієї перестановки. Подивимось, звичайно - але цей індус чомусь in advance не викликає довіру, на відміну від Джонсонюка ☹️
  • Snart
    Всі, так чи інакше, орієнтуються на США. Все буде добре, поки маємо підтримку США. З огляду на позитивнузміну риторики Берліну, та заяви Мелоні, Британія тим паче продовжить нас підтримувати.
  • Flying Eagle
    Боріс Джонсон: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішов у відставку.
    Ліз Трасс: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішла у відставку.
    Ріші Сунак: ...... ?
    Без злої іронії, але виглядає це все дивно.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости