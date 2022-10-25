Трасс в прощальной речи перед отставкой: "Мы должны поддерживать Украину, она должна победить"

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс, которая 25 октября завершает свое пребывание в должности и передает полномочия Риши Сунаку, упомянула Украину в своей прощальной речи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Демократии должны быть способны обеспечить собственный народ. Мы должны быть в состоянии победить автократические режимы, где власть держит в руках несколько человек. И сейчас, как никогда, мы должны поддерживать Украину в ее храброй борьбе против путинской агрессии. Украина должна победить, и мы должны продолжать укреплять оборону нашей страны", - подчеркнула она.

Напомним, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявили победительницей на выборах лидера Консервативной партии. 6 сентября Трасс официально был назначен премьер-министром Великобритании.

20 октября стало известно, что Трасс подала в отставку.

25 октября Король Великобритании Карл официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как он был избран лидером Консервативной партии.

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