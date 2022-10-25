Цель МВФ - гарантировать необходимую финансовую поддержку Украины в 2023 году, - директор-распорядитель Георгиева

Целью Международного валютного фонда является определить необходимые объемы финансирования Украины в 2023 году и гарантировать их выделение.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Видим свою задачу, чтобы определить макроэкономические показатели для Украины и рассматривать разные сценарии - медленного или ускоренного развития, чтобы реагировать и поощрять меры, которые Украина должна принимать для ускорения на пути в Евросоюз", - сказала она.

"Нужно обеспечить, чтобы финансирование было гарантировано и чтобы оно было предоставлено", - добавила Георгиева, добавив, что заявила об этом и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Директор-распорядитель Фонда сообщила, что по итогам работы миссии дефицит госбюджета-2023 оценивается ориентировочно в $3 млрд ежемесячно, но необходимо также импортировать газ и восстановить инфраструктуру, с учетом чего эта сумма может возрасти до $4 млрд.

"А если разрушения будут еще больше, то будет достигать и до $5 млрд", - добавила Георгиева.

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Глава МВФ подчеркнула, что работа миссии и Фонда направлена на структурированное финансирование, в основе которого четкие оценки потребностей, поэтому поддержала предложения президента и премьера Украины, канцлера Германии и президента Еврокомиссии создать платформу для выделения такого структурированного финансирования.

Георгиева еще раз похвалила украинские власти за стабильное выполнение государственных функций, а также отметила ответственное поведение доноров: при потребности Украины в $5 млрд в месяц в 2022 году они заявили о выделении $35 млрд, из которых большинство уже было выделено.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции сообщил, что правительство оценивает необходимость финансирования дефицита госбюджета в 2023 году в $3-4 млрд. в месяц. В 2022 году Украина заявляла о необходимости поддержки $5 млрд в месяц, однако пока ей ни разу не удалось привлечь их. Лучшим был показатель августа с $4,6 млрд, а всего с начала войны, или за восемь месяцев, внешнее финансирование составило $23,62 млрд, из которых $10,5 млрд - грантовые средства, а $1 млрд - на восстановление.

Проект госбюджета Украины на 2023 год, принятый в первом чтении, предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере $38 млрд или около $3,2 млрд в месяц, в том числе $15 млрд от МВФ. Однако пока речь идет о мониторинговой программе с участием совета директоров, которая не предусматривает выделение средств, однако должна стать мостиком в стандартную финансовую программу, как ожидается, в начале 2023 года.