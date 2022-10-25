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Задержаны двое мужчин, работавших в "Народной милиции г. Изюм", - Офис Генпрокурора

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колаборант
24 октября на деоккупированной Харьковщине правоохранители задержали двух граждан, сотрудничавших с оккупантами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации г. Изюм местный житель согласился на предложение российских военных и занял должность в псевдоправоохранительном органе. Он стал "полицейским патрульно-постовой службы" в так называемой "Народной милиции г. Изюм".

Как отмечается, другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал "водителем дежурной части". Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили.

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Правоохранители задержали их 24 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум гражданам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Прокурором инициирован перед судом вопрос об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Тільки не кажіть, що вони є колишніми українськими поліцейськими! Ніколи не повірю.
    Очевидно, один раніше працював ландшафтним дізайнером, а другий - сіс-адміном...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові мерзенні ублюдки...
  • Bobcat 614fad29
    В тюрягу, а коли відсидять - на кордон з московією, порвати паспорт, депортувати, хай валять і не вертаються
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