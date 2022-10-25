Задержаны двое мужчин, работавших в "Народной милиции г. Изюм", - Офис Генпрокурора
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, во время оккупации г. Изюм местный житель согласился на предложение российских военных и занял должность в псевдоправоохранительном органе. Он стал "полицейским патрульно-постовой службы" в так называемой "Народной милиции г. Изюм".
Как отмечается, другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал "водителем дежурной части". Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили.
Правоохранители задержали их 24 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум гражданам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Прокурором инициирован перед судом вопрос об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.