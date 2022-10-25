Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ

Иранские дроны-камикадзе по территории Украины, скорее всего, запускают из белорусской части Чернобыльской зоны. Это фактически закрытая территория, поэтому никто из местных не может оперативно сообщить об их запуске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты проекта "Беларускі Гаюн", которые отслеживают российскую военную активность на территории Беларуси.

Сообщается, что активисты проанализировали показания очевидцев, фиксировавших полёты дронов на территорию Украины. Учитывая полученную информацию, наиболее вероятной территорией оказался Полесский радиационно-экологический заповедник.

Такой выбор места расположения мест для запуска дронов объясняется тем, что большинство года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об Интернете.

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карта "Беларускі Гаюн"

Участники проекта отметили, что благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько конкретных зон, где были отмечены минимальные изменения местности за последние месяцы.

Были названы два населенных пункта – заброшенное село Уласы, в 4,5 км от границы с Украиной, и заброшенное село Кожушки.





В Уласах заметили появление протоптанных дорожек и расчищенных дорог для проезда. По словам активистов, село находится в захолустье, и там просто нет никого, кто мог бы сообщить о возможном запуске. Расстояние до ближайшего жилого села Двор-Савичи (Брагинский район) составляет около 20 км.









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