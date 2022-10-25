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Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ

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Иранские дроны-камикадзе по территории Украины, скорее всего, запускают из белорусской части Чернобыльской зоны. Это фактически закрытая территория, поэтому никто из местных не может оперативно сообщить об их запуске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты проекта "Беларускі Гаюн", которые отслеживают российскую военную активность на территории Беларуси.

Сообщается, что активисты проанализировали показания очевидцев, фиксировавших полёты дронов на территорию Украины. Учитывая полученную информацию, наиболее вероятной территорией оказался Полесский радиационно-экологический заповедник.

Такой выбор места расположения мест для запуска дронов объясняется тем, что большинство года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об Интернете.

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Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 01

карта "Беларускі Гаюн"

Участники проекта отметили, что благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько конкретных зон, где были отмечены минимальные изменения местности за последние месяцы.

Были названы два населенных пункта – заброшенное село Уласы, в 4,5 км от границы с Украиной, и заброшенное село Кожушки.

Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 02


Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 03

В Уласах заметили появление протоптанных дорожек и расчищенных дорог для проезда. По словам активистов, село находится в захолустье, и там просто нет никого, кто мог бы сообщить о возможном запуске. Расстояние до ближайшего жилого села Двор-Савичи (Брагинский район) составляет около 20 км.


Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 04


Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 05

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Сергей Лысый

    @SergejLysyj1

    Пид.....у Резникову не икается? Ничего поперек горла не стало? На складах МО, случайно по наводке партнёров, обнаружены системы ПВО ЗУ 23-2 против беспилотников и 1600 ракет ПВО ЗРК С125 Печора.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Така хрєнь продовжуватиметься поки Україна не почне адекватно відповідати...
  • Владимир Сухов e5dee246
    Резніков ніколи не був патріотом ! Тому його і призначили міністром.
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