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Оккупированный Крым на 10-15 лет останется без воды, если рашисты взорвут Каховскую ГЭС, - Данилов

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олексій,данілов
Если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС, то оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а возможно, и навсегда.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Журналист напомнил об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона.

"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", - ответил. Данилов.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Але ж це має бути ВИКЛЮЧНО українською проблемою. Так, пане Данілов? Чи він бідкується про російський безводний Крим.
  • Snart
    Сказано, що саме «окупований Крим»,то можливо Данілов і Ко продовжують розглядати його як предмет торгу. Або терміни деокупації 10-15років. Або не подумавши ляпнув. Всі три варіанти, особисто мене не влаштовують.
  • Володимир Пастушенко
    мене також це влаштовує. без води і без їжі. саранчуїм, і оспу.
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