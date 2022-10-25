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Украинские хакеры запустили на телевидении РФ обращение ВСУ к российским солдатам, - СтратКом

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хакер
Сегодня около 14:00 украинские хакеры сломали одного из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм-канале.

"Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации. Шипение упырей и урдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 октября Вооруженные силы Украины обнародовали обращение к населению и личному составу Вооруженных сил России с призывом задуматься о том, ради чего они участвуют в этой развязанной Путиным войне, ради чего умирают, ведь Украина никогда не угрожала их государству.

Топ комментарии

  • Flying Eagle
    це треба робити, і якомога масовіше та частіше.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Красавчики!
  • малюк malyuk
    Також у мережі з'явилося відео, як житель окупованого Херсона обурюється, що продуктовий магазин відмовляється брати з нього оплату у рублях. Автор відео незадоволений, що продавчиня магазину вважає Херсон української територією та попросила його здійснити оплату у гривні.
    видео там, ниже дебила https://glavcom.ua/country/incidents/u-kolaborantiv-khersona-isterika-ukrajintsi-hidujut-rosijskimi-rubljami-video-884623.html
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