Зеленский предлагает создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По словам главы государства, формат Крымской платформы может стать основой для других гуманитарных и дипломатических платформ, "которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то захваченных – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий".
Напомним, Абхазия – регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависит от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством".
Приднестровье – регион Молдовы, с 1991 года при военной поддержке России претендующий на "самостоятельность". Экономически зависим от России и фактически ею оккупирован – на его территории размещен значительный военный контингент РФ. При этом независимость региона от Молдовы сама Россия так и не признала.