Второй раз за год Россия проведет ядерные учения "Гром-2022". Первые были проведены за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Россия проведет вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром-2022". Первые учения состоялись 19 февраля и частично проходили вблизи Украины с пусками баллистических и крылатых ракет.
Новые учения будут сконцентрированы на проверке межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, ключевым районом испытаний станет север РФ.
В России традиционно проверяют готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых для некоторых систем давно превысили все заложенные нормативы. К примеру, Р-36М2 "Воевода" в количестве до 46 ракет отвечают за доставку более 30% всех ядерных зарядов баллистических ракет. Их выпуск завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года.
А проверка их реальной готовности проходила путем отстрела старейшей ракеты, если она выполняла свою задачу, срок эксплуатации продолжался. Если нет, то запускали другую и так далее, пока задача не была выполнена.
Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как "Тополь", которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в "Тополь-М" в середине 90-х. 18 советских ракет "Тополь" еще на вооружении, еще 78 российских "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года.
Если брать наземную компоненту, то 88 ракет РФ было произведено более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет около 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация касается баллистических ракет подводного базирования.