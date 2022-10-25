Возвращение Крыма будет означать возрождение настоящего мира, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на проходящем в Хорватии первом парламентском саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.
"С Крыма все началось. Его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен до корня, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма. Крым должен быть освобожден от использования Россией в качестве плацдарма. Тогда мир почувствует, что потерь больше не будет, а люди почувствуют, что мир становится более безопасным", - считает президент.
Зеленский подчеркнул, что реинтегрировать Крым будет нелегко после долгих лет оккупации, "но благодаря нашему сотрудничеству мы и это сможем обеспечить".