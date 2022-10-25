На следующей неделе в Харькове начнутся веерные отключения света

Энергетическая инфраструктура Харьковской области подверглась массированным обстрелам. Поэтому на следующей неделе в Харькове будут введены веерные отключения света.

Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень экономим на инфраструктуре. В частности, на неглубоких станциях метро отключили эскалаторы, уменьшили освещение станций и увеличили интервал движения общественного транспорта. Харьковчане с пониманием относятся к этим неудобствам. Главное сейчас – это победить, выстоять, добить врага, после чего все будем восстанавливать", - подчеркнул Игорь Терехов.

Выключать свет будут в отдельных районах на несколько часов. Веерные отключения уже внедрили в Харьковской области. Серьезные ограничения электропотребления введены на 212 предприятиях области. И хотя в большинстве населенных пунктов не применялось ограничение потребления электричества для жилого фонда, в Чугуевской, Лозовской, Краснокутской и Золочевской громадах для ликвидации аварий было ограничено электроснабжение.

Смотрите также: Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание. ФОТОрепортаж