28 населённых пунктов Харьковщины остаются под оккупацией

На Харьковщине пока остаются временно захваченными 28 населенных пунктов, за их освобождение ведутся бои.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Остаются оккупированными 28 населенных пунктов Дворичанской и Петропавловской громад в Купянском районе", - отметили в администрации.

Глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости" отметил, что захватчики не покидают Харьковскую область добровольно.

"У нас ведутся активные боевые действия. Однако действительно и погода, и враг вносят свои коррективы – никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли", - отметил Синегубов.

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