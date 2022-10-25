Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области, - ОК "Північ"

Армия врага продолжает обстреливать с территории РФ приграничье Сумщины из минометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"С 15:50 до 16:10 наблюдатели зафиксировали 7 приходов, предположительно из миномета калибра 82 мм, в районе населенного пункта Стариково. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится. в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии, потерь нет, - ОК "Північ"