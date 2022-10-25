Прибывшее в Запорожскую область пополнение оккупантов ищет у местного населения еду и возможность помыться, - Генштаб ВСУ

Прибывшие в Запорожскую область российские военнослужащие для пополнения потерь выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Для восполнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, хаотично передвигающихся по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают меры принудительной мобилизации для пополнения потерь своих подразделений. "Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин", - отмечают в Генштабе.

По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в оккупированную Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. При этом так называемым местным стражам порядка запрещено вмешиваться в случаи выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

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