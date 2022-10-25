Россияне усилили режим фильтрационных мер, обыски автомобилей и зданий на оккупированных территориях Херсонской области

Оккупанты увеличивают давление на местное население Херсонской области. Ужесточен режим фильтрационных мероприятий, обыски автомобилей и зданий, ограничено движение общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась информация, что в ближайшие дни планируется изменить время комендантского часа. Теперь он станет больше. И, конечно, продолжается агитация за "эвакуацию", чтобы наши люди соглашались на депортацию в РФ", - говорится в сообщении.

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