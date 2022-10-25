Отключать коммунальные услуги из-за долгов во время военного положения запрещено, - Минреинтеграции

В Украине отключать население за неуплату коммунальных услуг на период действия военного положения запрещено.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 г. №206", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на горячую линию Минреинтеграции поступает много обращений от граждан по поводу того, что люди получают предупреждения от поставщиков коммунальных услуг и электроснабжения об отключениях за неуплату. Это, по данным министерства, касается электроэнергии, газоснабжения, горячей воды и централизованного водоснабжения. Как уточняется, есть даже случаи, когда граждан запугивают выселением из жилья за коммунальные долги.

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