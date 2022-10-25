Группа "Метинвест" подала иски против России в Европейский суд по правам человека

16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова сегодня подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. В частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Также более 10 предприятий Группы подадут аналогичные иски до конца этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Группа "Метинвест" утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход. Поэтому каждое предприятие Группы, понесшее ущерб в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.

Заявления Группы следуют за аналогичным иском совладельца "Метинвеста" Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ 23 июня 2022 года. Группа "Метинвест" поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел.

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Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Россия ворует украинские металл и зерно на государственном уровне. Пока известно как минимум о трех кораблях, которые вывезли в Ростов награбленную металлопродукцию из Мариуполя. Однако рейсов могло быть гораздо больше: по данным экспертов, российские корабли начали выключать трекинговые системы, чтобы помешать отслеживать суда. Кроме того, Россия захватила иностранные корабли, которые в феврале находились в порту и готовились к погрузке металлопродукции.

В свою очередь, совладелец "Метинвеста" Ринат Ахметов заявил, что компания SCM потребует от России компенсации за то, что она "цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе", что является кражей и нарушением международного права.