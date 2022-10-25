Население Украины должно быть уничтожено, имущество разделено между солдатами России, - заявление отряда оккупантов "Русич"

Отряд российских оккупантов "Русич" сделал заявление откровенно нацистского характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале отряда.

В тексте заявления сказано: "Мы вообще считаем, что все, прежде всего небелое население Украины (женское с 10 лет, а мужское с 5), должно быть физически уничтожено (часть путем научных экспериментов). Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России, а девочки – после курса нормальных жен с паспортами неграждан РФ (отсутствие гражданских прав, кроме того, что нельзя мучить, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами) – будут отданы российским солдатам по 2-3 штуки на руки. Чернявых можно раздать и нероссиянам, но воевавшим за Россию. Вот и решение демографического вопроса.

Все имущество бывшей Украины также должно быть разделено между солдатами. Солдаты должны понимать выгоду от своих рисков на войне, а нищинские 200 к в месяц (на которые особо ничего и не купить) не сильно мотивируют".

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