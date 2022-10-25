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В Совбезе РФ заявили о необходимости "десатанизации" Украины

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рф,радбез
Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов заявил, что следующим этапом войны против Украины должна стать "десатанизация".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Полагаю, что с продолжением "специальной военной операции" становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - заявил Павлов.

Российский политик утверждает, что в Украине "действуют сотни сект, заточенных под конкретную цель и паству". Особо беспокоит Павлова "Церковь Сатаны", которая якобы "расползлась по Украине" и "является одной из официально зарегистрированных в США религий".

Проявления "сатанизма" Павлов видит в "призывах убивать русских" и даже "наведении порчи". По словам помощника секретаря Совбеза РФ, все эти "проявления" приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к "развитию сектантства" в Украине Алексей Павлов называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов, после которой украинцы якобы начали отказываться от "многовековых традиций и ценностей" христианства, ислама и иудаизма.

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту", - заявляет Павлов. Он также пытается продвигать нарративы российской пропаганды о том, что украинские добровольческие батальоны "используют знаки фашистов и расистских объединений".

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Єдина церква сатани в України це РПЦ. І ми її поступово десатанізуємо.
  • Алекс Скела
  • Панас Стець
    шо ті дибіли в кремлі нюхають? чи може курять?
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