Патриарх РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом

Патриарх РПЦ Кирилл считает президента РФ Владимира Путина "борцом с Антихристом".

Об этом он заявил на 24-м съезде Всемирного российского народного собора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По логике главы РПЦ, Путин борется против однополярного мира, грозящего появлением единоличного правителя – Антихриста. С его приходом, напомнил Гундяев, придет конец света. Одними из черт наступающего апокалипсиса глава РПЦ назвал эвтаназию, ЛГБТ-браки и генетические эксперименты.

Остановить все это, уверен Кирилл, может только диктатура большинства, которая не даст меньшинству (в частности ЛГБТ) права голоса: именно это, по мнению российского священника, и есть "настоящая демократия".

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