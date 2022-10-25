Германия предоставит Украине две установки MARS, четыре гаубицы и продолжит поставки систем ПВО, - Штайнмайер после встречи с Зеленским

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил во вторник о поставках Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

"Скоро будут поставлены 2 системы MARS и 4 гаубицы", - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может вызвать новую войну".

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