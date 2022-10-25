Германия одинаково с Украиной оценивает российские угрозы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ракетный террор России, сотрудничество России с Ираном, ядерный шантаж и заявил об одинаковой оценке с немецким коллегой этих и других угроз, исходящих из Кремля.

Об этом он сказал во время совместного со Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили весь спектр угроз, их немало, созданных Российской Федерацией на этом этапе полномасштабной войны. Все - и продолжение ракетного террора, привлечение Россией себе в сообщники государства Иран, и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы все одинаково оцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - отметил Зеленский.

В то же время он выразил благодарность президенту Германии за "содержательные отношения", которые, по его словам, сейчас между нашими государствами во всех сферах - безопасности, обороны, экономики, социального развития, энергетики, гуманитарного взаимодействия, политике, а также на международном уровне.

"Вклад Германии в движение Украины к миру и восстановлению нашей территориальной целостности действительно весомый", - подчеркнул Зеленский.

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