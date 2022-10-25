Германия одинаково с Украиной оценивает российские угрозы, - Зеленский
Об этом он сказал во время совместного со Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили весь спектр угроз, их немало, созданных Российской Федерацией на этом этапе полномасштабной войны. Все - и продолжение ракетного террора, привлечение Россией себе в сообщники государства Иран, и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы все одинаково оцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - отметил Зеленский.
В то же время он выразил благодарность президенту Германии за "содержательные отношения", которые, по его словам, сейчас между нашими государствами во всех сферах - безопасности, обороны, экономики, социального развития, энергетики, гуманитарного взаимодействия, политике, а также на международном уровне.
"Вклад Германии в движение Украины к миру и восстановлению нашей территориальной целостности действительно весомый", - подчеркнул Зеленский.