Израиль предоставит США фотодоказательства использования иранских беспилотников в Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что предоставит Соединенным Штатам Америки доказательства использования иранских беспилотников в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Герцог находится с визитом в США, где должен встретиться с Джозефом Байденом. По словам израильского президента, топ-темой встречи станет иранская угроза, которая, как подчеркнул Герцог, "дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир".

Глава Израиля должен поделиться фотодоказательствами, свидетельствующими, что Россия использует передовые иранские беспилотники в своих атаках на Украину. Для этого сотрудники службы безопасности Израиля использовали визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты беспилотников, используемых в Украине, такие же, как и разработанные в Иране.

На фотографиях, которыми Герцог должен поделиться с официальными лицами США, изображен иранский Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и такой же "Шахед", сбитый в Украине. Фотоподтверждения доказывают, что беспилотники имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию.

В Офисе главы Израиля также заявили, что хотя Иран и попытался скрыть происхождение дронов, прибавив российскую надпись, очевидно, что части беспилотников - иранского происхождения.

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