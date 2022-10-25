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Израиль предоставит США фотодоказательства использования иранских беспилотников в Украине

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дрон,шахед
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что предоставит Соединенным Штатам Америки доказательства использования иранских беспилотников в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Герцог находится с визитом в США, где должен встретиться с Джозефом Байденом. По словам израильского президента, топ-темой встречи станет иранская угроза, которая, как подчеркнул Герцог, "дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир".

Глава Израиля должен поделиться фотодоказательствами, свидетельствующими, что Россия использует передовые иранские беспилотники в своих атаках на Украину. Для этого сотрудники службы безопасности Израиля использовали визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты беспилотников, используемых в Украине, такие же, как и разработанные в Иране.

На фотографиях, которыми Герцог должен поделиться с официальными лицами США, изображен иранский Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и такой же "Шахед", сбитый в Украине. Фотоподтверждения доказывают, что беспилотники имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию.

В Офисе главы Израиля также заявили, что хотя Иран и попытался скрыть происхождение дронов, прибавив российскую надпись, очевидно, что части беспилотников - иранского происхождения.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские будут использовать бронежилеты иранского производства
  • Серьога Харківський
    Израиль будет сиси мять с передачей оружия и разве данных, с криками "мы нейтральные, нам важны связи с рассеей", пока ***** ********* не передаст Ирану пару ядерных бомб, а скорее всего это и будет, бородая шлюха в челме и женском платье вряд ли за "спасибо" передавал оружие *******. В придачу расея и пару десяток баз Ирану передаст в Сирии, и будет евреям очень весело. Тормоза
  • Серьога Харківський
    Посмотри на то как Иран ****** вёл себя когда иранское оружие находили в Палестине. На обвинения Израиля, персы так же себя вели, топали ножками, задирали юбки, и кричали это не мы, это не наше.иран такая же ********* обоссаная лживая крыса как и расея. Но правительство Израиля со своим "нейтралитетом" допрыгается,все знают, что главная цель аятола уничтожение евреев, как у кацапов главная цель уничтожение украинцев.
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