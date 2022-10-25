Россия совершит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие против Украины, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии CNN.
Байден сказал, что потратил большую часть сегодняшнего дня на обсуждение этого вопроса.
"Сегодня я потратил много времени на разговоры об этом. Позвольте мне лишь сказать, что Россия допустила бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактическое ядерное оружие", - сказал Байден.
"Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил он.