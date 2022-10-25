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Россия совершит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие против Украины, - Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии CNN.

Байден сказал, что потратил большую часть сегодняшнего дня на обсуждение этого вопроса.

"Сегодня я потратил много времени на разговоры об этом. Позвольте мне лишь сказать, что Россия допустила бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактическое ядерное оружие", - сказал Байден.

"Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Дід так ніхєра і не зрозумів. Чим більше ти їх вмовляєш тим більша вірогідність що вони то зроблять. Це ж кацапи. Їх треба бити в морду без розмов...
  • Petrovich Odessa
    Діду, зав'язуй, зав'язуй з цим "якби"! Вони ******* і крім сили нічого не розуміють. Краще роби щось дієве.
  • Бенина Мама
    Параша должна быть полностью уничтожена силами США и их союзников (включая ЗСУ) независимо от того, применит ли она ядерное оружие или нет.
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