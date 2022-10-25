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В этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии относительно обретения членства в ЕС, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся обретения нашим государством членства в Европейском Союзе.

Об этом он сказал во время совместного с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся обретения Украиной членства в Европейском Союзе. Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • rejestrowyj bazil
    І яким же чином виконаєте умови? Особливо по корупції і свободі слова. Якщо зараз познімати всіх ляльок Єрмака - Татарова - Портнова, то взагалі нікого не лишиться в жодній з гілок влади.
  • 5 копійок
    Коли увімкнеш 5 канал, ПРЯМИЙ та Еспресо? Нікчема зелена.
  • Алексей 71bee35c
    Чмо зелене,кому ти лапшу на вуха намагаєшься повісити?!
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