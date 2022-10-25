В этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии относительно обретения членства в ЕС, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся обретения нашим государством членства в Европейском Союзе.
Об этом он сказал во время совместного с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся обретения Украиной членства в Европейском Союзе. Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения", – сказал Зеленский.