Упорные заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации, – Кулеба
Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Еще большее беспокойство вызывает настойчивость, с которой российские официальные лица продолжают эту ложную историю. Это вызывает у нас беспокойство, что Россия, возможно, сама готовится к совершению преступления, которое она пытается заранее прикрыть, распространяя эту дезинформацию", - отметил Кулеба.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина никогда не планировала разрабатывать никаких "грязных бомб", а подобные заявления являются "чистой российской ложью".
"Как сказал Владимир Зеленский, даже опасная российская риторика относительно ядерного оружия и постоянный ядерный шантаж, который мы слышим от России, неприемлемы. На них надо отвечать немедленными и решительными действиями", - добавил глава МИД.