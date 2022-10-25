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Упорные заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации, – Кулеба

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кулеба
Украина все больше озабочена тем, что Россия готовится взорвать "грязную бомбу" на украинской территории на фоне повторяющихся заявлений Москвы о том, что Украина якобы создает такое оружие.

Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Еще большее беспокойство вызывает настойчивость, с которой российские официальные лица продолжают эту ложную историю. Это вызывает у нас беспокойство, что Россия, возможно, сама готовится к совершению преступления, которое она пытается заранее прикрыть, распространяя эту дезинформацию", - отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина никогда не планировала разрабатывать никаких "грязных бомб", а подобные заявления являются "чистой российской ложью".

"Как сказал Владимир Зеленский, даже опасная российская риторика относительно ядерного оружия и постоянный ядерный шантаж, который мы слышим от России, неприемлемы. На них надо отвечать немедленными и решительными действиями", - добавил глава МИД.

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Топ комментарии

  • Andry Asmodeus
    очень жаль, что кацапов до сих пор не вытурили с оон и других подобных (уже бесполезно-номинальных) организаций и кажется не сильно горят желанием этим заниматься - сколько бы людей возможно перестали бы заниматься в своей жизни х*рней.
  • Виктор Дийнега
    Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

    Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла что то типа ядерного оружия в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ. Массовая эвакуация людей именно из херсонской области, может говорить о таких намерениях рашистов.
  • три - пятнадцать
    кацапня і провокація - слова сіноніми.
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