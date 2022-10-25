Упорные заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации, – Кулеба

Украина все больше озабочена тем, что Россия готовится взорвать "грязную бомбу" на украинской территории на фоне повторяющихся заявлений Москвы о том, что Украина якобы создает такое оружие.

Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Еще большее беспокойство вызывает настойчивость, с которой российские официальные лица продолжают эту ложную историю. Это вызывает у нас беспокойство, что Россия, возможно, сама готовится к совершению преступления, которое она пытается заранее прикрыть, распространяя эту дезинформацию", - отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина никогда не планировала разрабатывать никаких "грязных бомб", а подобные заявления являются "чистой российской ложью".

"Как сказал Владимир Зеленский, даже опасная российская риторика относительно ядерного оружия и постоянный ядерный шантаж, который мы слышим от России, неприемлемы. На них надо отвечать немедленными и решительными действиями", - добавил глава МИД.

Читайте также: Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину из-за лжи РФ о "грязной бомбе". Гросси согласился