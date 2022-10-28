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Ядерным шантажом Путин пытается повторить Карибский кризис и отыграться за поражение СССР в нем, - Кулеба

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кулеба
С помощью ядерного шантажа президент РФ Владимир Путин пытается повторить Карибский кризис и отыграться за поражение Советского Союза в нем, спровоцировав, наконец, Соединенные Штаты на переговоры.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вся эта история ставит одной из своих целей действительно вызвать на разговор. Поскольку Байден сам на разговор не идет, то пытаются его спровоцировать, втянуть в эту игру и продемонстрировать, как Россия решает судьбу мира вместе с Соединенными Штатами, то есть самим подняться на ступеньку и заставить американцев опуститься на ступеньку", - отметил глава украинской дипломатии.

Он выразил убеждение, что у истории с "грязной бомбой" будет свое развитие, отметив, что Украине удалось противодействовать волне подозрений в свой адрес.

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Кулеба также считает, что Путин повторяет "стратегию сумасшедшего" советского лидера Никиты Хрущева во время Карибского кризиса 1962 года, то есть "держать в тайне, насколько далеко он готов зайти, создавая впечатление, что он готов на совершенно невероятные вещи".

"Я думаю, что в значительной степени Путин мечтает сделать второй Карибский кризис, выиграть в нем и отыграть поражение Советского Союза в первом Карибском кризисе. Поскольку он очень сильно привязан к историческим комплексам и образам, он снова повторяет стратегию сумасшедшего и эти конфликтные сообщения "Можем применить ядерное оружие – не можем применить ядерное оружие" повторяют эффект сумасшедшего", - акцентировал министр.

Кроме того, глава МИД отметил страх на Западе от ядерной опции. По его убеждению, Запад технологически готов к ней, но не готов психологически, однако не рассматривает отказ от поддержки Украины как способ предотвратить эту опцию.

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Со ссылкой на свои источники, Кулеба заявил, что нет доказательств того, что Россия реально готовится пойти на ядерную опцию и будет идти игра на нервах, а также проинформировал, что Москву предупредили о последствиях этого решения на "доступном языке, понятном для целевой аудитории языке".

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    Кулеба не пишите хрень про Карабский кризис --его начало не СССР- а США поставив в одну ночь в Турции ракеты напротив Одессы и Крыма-способнеые долетать до Москвы и Ленинграда..а в ответ СССР не мог притивопоставить ничего по радиусу долета... что не могло не вызвать возмущение СССР... Хрущев тайно умудрился за неделю доставить на Кубу 4 дивизиона ПВО и 2 дивизиона тактическо стратегических ракет и 50-120 тысяч военнослужащих разные данные просто ходят... Карибы да тогда мир ходил по краю лезвия....самолеты СССР долетали до Майями представялете картинку краснозх-вездыне самолеты несущие атомные ракеты долетают на пляж Майями и Флориды.. в глубинах шатает бригада подводных лодок а еще в 90 милях от Флориды стоят кресеры эсминцы и прочая мелочь пузатая.. а Договор о прекращии кстати по Карибскому кризису был согласован в Москве И Вашингтоне путем открытых и тайных преговоров куда приходил и родной брат Президента США Кеннеди..и давал гарантии от имени Президента США советским Послам и резидентам в США... не сравнивайте Путина и Хрущева Путин даже на шнурок к ботинку Хрущева не годится.. сопляк и *****...а военных в России способных мыслить и рассуждать не осталось априори одни ублюдки алкаши и утонувшие свыше своего роста раз в 20 в крови..
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    краще б тобі мовчати кулеба бо ви вже доп*зділися з байденом упороті довбой*оби рік тому
  • Tommy Lee
    В т.зв. карибській_кризі совок досягнув своєї мети: ракети НАТО було забрано з Туреччини (не розміщено там). Чи я помиляюся?
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