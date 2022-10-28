Кулеба пригласил в Изюм конгрессменов, призывавших к переговорам США и РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал призывы отдельных конгрессменов США к изменению политики администрации Джо Байдена в отношении Украины и прямым переговорам с Россией.

"Наша позиция очень четкая: вы, если уже начинаете такие вещи говорить, если вы считаете себя такими крутыми – независимо от того, к какому политическому лагерю вы принадлежите – вы не играйте в дипломатию, вы говорите прямо: мы хотим, чтобы Россия победила, чтобы еще больше женщин было изнасиловано в Украине российскими солдатами, чтобы еще больше массовых могил с замученными появилось", – сказал министр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он добавил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в какой-либо форме нет смысла, "потому что он настроен исключительно на войну".

"Всех адвокатов этой точки зрения, независимо от их принадлежности, просто приглашаю в Украину. Пусть приедут, мы их отвезем в Изюм. Пусть спустятся в раскопанную могилу, из которой достали замученного россиянами украинца, пусть постоят там две минуты. Потом возвращаются к себе в столицу и думают, какую позицию им оглашать", - сказал Кулеба.

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Напомним, в направленном в понедельник письме левые демократы призвали Байдена совместить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Позже конгрессмены отозвали письмо, объяснив, что оно было подготовлено несколько месяцев назад и обнародовано сейчас "без предварительной проверки".