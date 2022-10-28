На деоккупированных территориях Донетчины строят фортификационные сооружения, – Кириленко
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального телемарафона сказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Риски все учтены… На деоккупированных территориях под четкой координацией военного командования нами принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений", – сказал глава области.
Он подчеркнул также, что на деоккупированных территориях Донетчины – в Лиманской и Святогорской громадах работа продолжается и ее очень много.
"Впрочем, можно уже сказать с уверенностью, что жизнь туда возвращается. Там идет и консервация домов, подлежащих восстановлению, есть понимание, где, в каких локациях, городах люди будут проходить осенне-зимний период. Это те, кто не будут эвакуироваться с территории области", – добавил Кириленко.