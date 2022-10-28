Германия созреет к решению о поставках Украине танков, - посол Макеев
Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
"То вооружение, которое поставляется Украине, однозначно оборонительное. Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого наступать. Я уверен, что Германия созреет к политическому решению о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО, потому что, кроме IRIS-T, вспомним 30 "гепардов", защищающих наше небо", - отметил Макеев.
Он добавил, что это все "сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики".
"Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности", - добавил Макеев.