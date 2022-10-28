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Две системы ПВО NASAMS будут готовы к предоставлению Украине в ноябре, - Блинкен

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США работают над поставкой Украине систем противовоздушной обороны, первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"США будут и впредь вместе с более чем 50 союзниками и партнерами поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить Украине средства противовоздушной обороны, в которых она нуждается, включая две системы NASAMS, о предоставлении которых было заявлено ранее и которые будут готовы к доставке в Украину в следующем месяце. И мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить доставку их собственных систем ПВО в Украину. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы сегодня принести максимальную пользу Украине на поле боя", – заявил Блинкен.

Блинкен отметил, что в соответствии с делегированными президентом США полномочиями он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $275 млн.

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Топ комментарии

  • Anna Berlovska 7d09caf8
    Та не спішіть так. Ми почекаємо. Це звісно іронія. Вас довбнів просили ще в березні про ппо. Благали. Скажіть, як нам допоможе 2 системи захистити територію 603.700 кв. км?
  • Snart
    А вас зелених довбнів просили «рити окопи»у вересні 2021р.
  • Чайка Київ
    Дякуємо, Америко, від щирого серця.
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