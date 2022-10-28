Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба ЧВК "Вагнера"
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Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевого задания заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.
При выполнении боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известного пригожинского ЧВК "Вагнера".
Как отмечается, боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсот вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба.
Кроме того, защитники затрофеили оружие этого мертвого оккупанта – АК-12. Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.