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В ядерном сдерживании Западом России произошло изменение подхода, - Кулеба

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Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий в коммуникации с Россией, угрожающей применить ядерное оружие, и это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала партнерам на то, что их предупреждения России являются слишком абстрактными: "Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: "Мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", - отмечает министр.

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По его словам, это означает "изменение подходов - от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

"Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. В то же время Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально другая. У нас нет оснований говорить, что Россия просто сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий", - подытожил министр.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    А шоходити боятись і трястись? вдарить-не вдарить..та похєр вже..Думаю кремлівські *ляді теж жити хотять.не для того вони крали і по Сейшелах Карибах та Буковелях відпочивали
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", - підсумував міністр. (словоблуддя Кулєби)
  • Chandler Bing
    "Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, ****, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!" Типа того?
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