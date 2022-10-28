Украина в ночь на 30 октября перейдет на зимнее время

В ночь на 30 октября в 4 часа утра Украина переходит на зимнее время, стрелки часов переводят на 1 час назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 г. №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В этом году украинцы перейдут на зимнее время ночью на 30 октября, в 4 часа утра. Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и напротив регулярно начал осуществляться с 1981 года.

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