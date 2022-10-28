Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно, - глава МАГАТЭ Гросси
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Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самое очевидное. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию?" – возмутился глава МАГАТЭ.
Гросси также выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу того, что Россия 17 октября задержала двух ее работников.