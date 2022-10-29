Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ

Новым начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины стал Роман Семенченко, в 2014 году люстрированный с должности начальника УСБУ в Житомирской области.

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

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Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.

В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области. По данным СМИ, в 2015 году Роман Семенченко, экс-начальник управления СБУ в Житомирской области времен Януковича, был в списке лиц, подлежащих люстрации и на которых распространяется запрет занимать государственные должности в течение 10 лет в соответствии с критериями Закона "Об очищении власти".

11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности. В ноябре того же года расследователи slidstvo.info сообщили, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 кв. метров), имением под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами. Журналисты раскрыли, что совместный бизнес жена сотрудника СБУ Елена Семенченко вела с днепровским бизнесменом и местным депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком, которого LB называло руководителем силового блока группы "Приват". В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с Геннадием Корбаном.

Ресурс YouControl отмечает, что Семенченко в разные годы числился руководителем компаний "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" и "Кам'янське Агро".

Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.