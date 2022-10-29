Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.
Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.
В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области. По данным СМИ, в 2015 году Роман Семенченко, экс-начальник управления СБУ в Житомирской области времен Януковича, был в списке лиц, подлежащих люстрации и на которых распространяется запрет занимать государственные должности в течение 10 лет в соответствии с критериями Закона "Об очищении власти".
11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности. В ноябре того же года расследователи slidstvo.info сообщили, что семья Семенченко владеет двумя квартирами в Киеве (одна из которых – почти 500 кв. метров), имением под Днепром, девятью земельными участками, тремя элитными внедорожниками и двумя водными мотоциклами. Журналисты раскрыли, что совместный бизнес жена сотрудника СБУ Елена Семенченко вела с днепровским бизнесменом и местным депутатом от ОПЗЖ Михаилом Кошляком, которого LB называло руководителем силового блока группы "Приват". В 2015 году Кошляка задерживала СБУ вместе с Геннадием Корбаном.
Ресурс YouControl отмечает, что Семенченко в разные годы числился руководителем компаний "Надра Газ Трейд", "Іншуренс Консалт" и "Кам'янське Агро".
Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.