Новости

США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов: "Мы собираемся делать то, что в наших интересах"

7 45626
прайс,нед
Власти США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками Ираном оружия за границу, в том числе дронов, которыми Россия бомбит украинские города.

Об этом заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

Смотрите также: Иранцы протестовали на Майдане против участия их страны в войне с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Только ********** заводов где собирают это дерьмо поможет
  • Victor Litarchuk
    Норман Руль, ветеран ЦРУ, попередив, що комбінація дронів і ракет одного разу може бути використана проти західних держав.

    «Цей український конфлікт надає Ірану унікальну і низькоризикову можливість випробувати свої системи озброєнь на ******** західних оборонних спорудах», - сказав пан Руль. " Ми по праву принижуємо російську бойову ефективність, але Іран, ймовірно, також використовує це залучення для відточування навичок своїх військових ".
  • Борменталь Незабаром
    в твиттере є хфото, де цей завод розʼєбінго вже в 3-ій раз! останнє розʼєбінго було 22 липня
    складається враження, що розʼєбінго щось інше аж ніяк не завод
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости