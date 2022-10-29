За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает в Telegram белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
По их данным, с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в РФ Александр Лукашенко передал 65089 тонн боеприпасов (1940 вагонов).
"Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", - говорится в сообщении.
Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по погрузке за 7 месяцев):
- Новобелицкая (312 тонн);
- Хойники (103 тонны);
- Речица (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Ельск (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичи (235 тонн);
- Василевичи (192 тонны);
- Центролит (13 323 тонн);
- Лида (421 тонна);
- Барановичи-Полесские (608 тонн);
- Лунинец (1573 тонн);
- Колодищи (54 тонны);
- Бобр (1459 тонны);
- Заслоново (20 тонн);
- Лесная (7 тонн);
- Бронная гора (15 601 тонн);
- Брест-Восточный (21 тонна);
- Осиповичи-1 (7 241 тонна).
Также мониторинговая группа сообщает, что кроме боеприпасов режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель, по их данным, было передано по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.