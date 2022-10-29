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За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

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Беларусь передала России более 65 тысяч тонн разных боеприпасов за период с марта по сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает в Telegram белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в РФ Александр Лукашенко передал 65089 тонн боеприпасов (1940 вагонов).

"Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх", - говорится в сообщении.

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Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по погрузке за 7 месяцев):

- Новобелицкая (312 тонн);
- Хойники (103 тонны);
- Речица (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Ельск (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичи (235 тонн);
- Василевичи (192 тонны);
- Центролит (13 323 тонн);
- Лида (421 тонна);
- Барановичи-Полесские (608 тонн);
- Лунинец (1573 тонн);
- Колодищи (54 тонны);
- Бобр (1459 тонны);
- Заслоново (20 тонн);
- Лесная (7 тонн);
- Бронная гора (15 601 тонн);
- Брест-Восточный (21 тонна);
- Осиповичи-1 (7 241 тонна).

Также мониторинговая группа сообщает, что кроме боеприпасов режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель, по их данным, было передано по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

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За семь месяцев Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - СМИ 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Сябры то оказались гнилыми малыми.
  • Александр Шевченко f718cc73
    Раз такая пьянка, надо бы Польше и Литве перекинуть войска к границе с бульбой, а затем мандат ООН собрать и ввести миротворцев на территорию бульбы, по просьбе Тихановской и беларусского народа, например. Ведь бацька нелегетимный презик, тем более голый, без боеприпасов и техники. Мобики рашкинские и бел. войска против армий Польши с востока и Литвы с севера, а также к ним присоединившейся армии Украины с юга ничего не сделают. И раз и навсегда будет решен вопрос с диктаторским режимом Лукашенко. Чего тянуть за хвоста?
  • The Fifth Third
    щоб їм все це взад прилетіло
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