Отражены атаки врага в районе 3 населенных пунктов. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 25 авиаударов по Украине, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брид и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.
По данным Генштаба, на других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;
на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелка и Чугуновка;
на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Невское, Спорное, Ольговка и Новоегоровка;
на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Зализничного и Павловки.
На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БПЛА разных типов.