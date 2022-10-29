Корабли ЧФ РФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты, - Развожаев. ВИДЕО
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Утром 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что только ночью ПВО работала трижды.
В свою очередь, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает о якобы атаке беспилотников.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никаких объектов не поражено", - уверяет он, добавляя, что все оперативные службы готовы.
По данным телеграм-каналов, Севастопольскую бухту временно закрыли для паромов и катеров после атаки беспилотников.