Накануне в Майорске уничтожены около 300 готовившихся к нападению оккупантов, - Генштаб
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка. В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.