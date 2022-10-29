Россияне "привирают" об успехах под Бахмутом и не достигли прогресса. Мобилизация не спасет ситуацию, - ISW

Российские войска не добились значительного прогресса в районе Бахмута и в целом вдоль линии фронта. Это происходит на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или где-либо вдоль линии фронта", - отметили американские аналитики.

Они подчеркнули, что россияне продвигаются к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.

Завершенная мобилизация в России вряд ли повлияет на боевую мощь России, пишут аналитики.

Читайте также: Накануне в Майорске уничтожены около 300 готовившихся к нападению оккупантов, - Генштаб

Президент РФ Владимир Путин описал соотношение 50 на 50 между мобилизованным персоналом для боевых и вспомогательных операций в Украине.

Это соотношение предполагает, что в общей сложности 150 тысяч мобилизованных военнослужащих будут развернуты для боевых действий в Украине после завершения обучения, вероятно, где-то в ноябре.

Направление Россией 41 тысячи плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, хотя эти резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Читайте также: Шойгу доложил Путину о мобилизации 300 тыс. человек, 82 тыс. мобилизованных уже отправлены на фронт

Развертывание не привело к значительному увеличению боевой мощи России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тысяч мобилизованных в боевых частях вряд ли изменит траекторию войны, считают аналитики.

Ключевые выводы