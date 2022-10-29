Общие боевые потери РФ с начала войны – около 70 250 человек, 2659 танков, 1708 артсистем, 5401 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 октября потери личного состава противника составляют около 70 250 человек.