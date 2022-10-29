Общие боевые потери РФ с начала войны – около 70 250 человек, 2659 танков, 1708 артсистем, 5401 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
11 04347
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 октября потери личного состава противника составляют около 70 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.10. 2022 г. ориентировочно составляют:
личного состава - около 70250 (+550) человек ликвидировано,
танков - 2659 (+19) ед.,
боевых бронированных машин - 5401(+23) ед.,
артиллерийских систем - 1708 (+9) ед.,
РСЗО - 380 (+1) ед.
средства ПВО - 195 (+3) ед.,
самолетов - 273 (+1) ед.,
вертолетов - 252 (+1) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),
крылатые ракеты - 351 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 4107 (+19) ед.,
специальная техника – 152 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.