В Норвегии был задержан российский шпион. Он выдавал себя за ученого из Бразилии

Норвежские следователи выяснили настоящее имя мужчины, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

У задержанного были бразильские документы на имя Хосе Асиса Джаммарии, однако оказалось, что его на самом деле зовут Михаил Владимирович Микушин.

В Норвегии мужчина жил с 2021 года, работал в арктическом Университете Тромсе как бразильский исследователь. Он был задержан по дороге на работу утром в понедельник, 24 октября. На следующий день, 25 октября, был доставлен в здание суда.

Задержанного ученого просят выслать из страны, поскольку он "представляет угрозу фундаментальным национальным интересам". В полицейской спецслужбе Норвегии PST считают, что этот мужчина на самом деле является гражданином России, который выполняет задачи для РФ под прикрытием Бразилии.

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На следующий день после задержания Джаммарии-Миклушина Тромсе разорвал побратимство с тремя российскими городами: Архангельском, Мурманском и Надымом.

Напомним: за прошлый месяц это уже по меньшей мере десятый случай задержания подозреваемых в шпионаже на севере Норвегии, где расположены стратегические объекты.