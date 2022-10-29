В Норвегии был задержан российский шпион. Он выдавал себя за ученого из Бразилии
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
У задержанного были бразильские документы на имя Хосе Асиса Джаммарии, однако оказалось, что его на самом деле зовут Михаил Владимирович Микушин.
В Норвегии мужчина жил с 2021 года, работал в арктическом Университете Тромсе как бразильский исследователь. Он был задержан по дороге на работу утром в понедельник, 24 октября. На следующий день, 25 октября, был доставлен в здание суда.
Задержанного ученого просят выслать из страны, поскольку он "представляет угрозу фундаментальным национальным интересам". В полицейской спецслужбе Норвегии PST считают, что этот мужчина на самом деле является гражданином России, который выполняет задачи для РФ под прикрытием Бразилии.
На следующий день после задержания Джаммарии-Миклушина Тромсе разорвал побратимство с тремя российскими городами: Архангельском, Мурманском и Надымом.
Напомним: за прошлый месяц это уже по меньшей мере десятый случай задержания подозреваемых в шпионаже на севере Норвегии, где расположены стратегические объекты.