Генсек ООН Гутерриш добивается продления зернового соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает решительную поддержку продлению Черноморской зерновой инициативы, срок которой истекает 22 ноября.

Об этом заявил спикер Генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы подчеркиваем настоятельную необходимость делать это для содействия продовольственной безопасности во всем мире и смягчения страданий, наносимых глобальным кризисом миллиардам людей", – говорится в заявлении пресс-секретаря Генсека.

Он напомнил, что экспорт зерновых и других пищевых продуктов в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 млн тонн. За ее реализацией, согласно многостороннему соглашению, следит Совместный координационный центр, в состав которого входят представители Украины, Турции и ООН, а также Российской Федерации, отметил он.

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Возобновление экспорта существенно способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары, подчеркнул Дюжаррик. По оценкам ООН, снижение цен на основные продукты питания косвенно предотвратило крайнее обнищание около 100 млн человек в мире.

Срок действия соглашения о разблокировании украинских портов Россией для экспорта зерновых и удобрений из Украины, подписанного 22 июля, составляет 120 дней и может быть автоматически продлен 19 ноября, если ни одна из сторон не выскажет возражений, отметил Дюжаррик.

По его словам, "ООН выражает решительную поддержку продолжению работы со всеми сторонами для достижения этой цели".

Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями и фермеры по всему миру сейчас ищут ясности по этому вопросу, добавил он.

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Как сообщалось, ООН работает над продлением срока действия зернового соглашения до года и организацией совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, Украины и России.

В Стамбуле 22 июля по предложению ООН Украина, Турция и Гуттериш подписали инициативу о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".