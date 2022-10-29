Вывоз из Херсона останков Потёмкина может означать, что РФ намерена ускорить выход из этого района, - разведка Британии
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки утром 29 октября.
В разведке отмечают, что 27 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что более 70 тысяч человек покинули город Херсон.
26 октября он также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его могилы в Херсонском соборе к востоку от Днепра.
"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием россиянами украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения", – сообщается в отчете британской разведки.
По мнению британцев, символическое удаление Потемкина и массовое бегство из Херсона, вероятно, предполагают намерения России ускорить уход из этого района.