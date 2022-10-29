В Сумской и Полтавской областях будут раздаваться взрывы

В Полтавской области запланированы технические взрывы в одном из карьеров. В Сумской области будут работать взрывотехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на глав областных военных администраций.

"29 октября запланированы технические взрывы на карьере предприятия в Кременчугской громаде. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!" - сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Работают взрывотехники! 29 октября! с. Боголюбово, Тростянецкая громада до 10:00; с. Дубинка, Дубовязовская громада, до 10:00", - сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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