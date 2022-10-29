Захватчики проводят личный досмотр людей в Луганской области, а также задерживают их, - Гайдай

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики проводят личный досмотр людей и их имущества.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с усилением комендантского часа на оккупированной территории так называемым правоохранительным органам предоставлено право проводить личный досмотр людей, их вещей, жилья, транспортных средств, а при наличии оснований – задерживать граждан и транспортные средства. То есть понравилась квартира – можно ее безосновательно обыскать, найти что-нибудь интересное. Ну или ценное", - отметил он.

В то же время, российские войска продолжают обстрел освобожденных населенных пунктов.

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